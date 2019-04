Cultura: aperte fino a fine maggio iscrizioni a laboratori formativi del Napoli Teatro Festival (2)

- Particolarmente rilevanti i momenti di studio dedicati alla danza e alla performance, che vedranno protagonisti artisti come Kenji Takagi, membro, dal 2001 al 2008, del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, dove lavora tutt'oggi come danzatore ospite e direttore di prove con la compagnia (La Spontaneità del movimento – scadenza 8 maggio). Il coreografo francese Alexandre Roccoli terrà un workshop dal titolo Di Grazia, progetto coreografico e multimediale, che scava nelle rappresentazioni della donna attraverso la sua emancipazione (scadenza 25 maggio). Dalla Francia alla Grecia: Michalis Theophanous, ballerino e coreografo, a lungo collaboratore di Dimitris Papaioannou, condurrà un laboratorio di improvvisazione durante il quale i partecipanti saranno chiamati a ripensare ai movimenti del proprio corpo da un nuovo punto di vista (Natural Presence - scadenza 25 maggio). Dalla danza alle tecniche di illuminazione, dalla scrittura all'illuminotecnica: durante i percorsi formativi i partecipanti lavoreranno sullo sviluppo del lavoro attoriale e del processo di creazione drammaturgica in diversi ambiti della cultura di scena. Gli aspiranti allievi potranno confrontarsi anche con lo scrittore francese Daniel Pennac, che con Massimiliano Barbini e Ludovica Tinghi terrà un workshop dedicato al rapporto complesso tra scrittori e lettori ("Che gli altri si vantino di ciò che hanno scritto. Io sono orgoglioso di ciò che ho letto". Jorge Luis Borges – scadenza 25 maggio). Il regista Massimo Munaro, invece, lavorerà sui cinque sensi dell'attore, l'originale pedagogia teatrale portata avanti dal Teatro del Lemming sul territorio nazionale ed europeo (I cinque sensi dell'attore - scadenza 25 maggio). (segue) (Ren)