Napoli: domani alla Parthenope il seminario "Gli specialisti nel governo dei rischi: broker e risk manager. Il caso Igb"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli specialisti nel governo dei rischi: broker e risk manager. Il caso Igb" è il tema che sarà trattato domani, dalle ore 15 alle ore 17, nell'ambito del corso di 'Marketing dei servizi' del professor Coviello, all’università Parthenope. “L'iniziativa dei seminari organizzati settimanalmente mira a specializzare i nostri studenti, laureandi universitari in tema di governo dei rischi aziendali. Università e Cnr-Iriss hanno, infatti, creato un vero polo di formazione e specializzazione assicurativa, che si concretizza in due corsi di laurea per risk manager ed anche nella attivazione di un master di II livello in governo dei rischi assicurativi, che il 22 maggio verrà presentato a Napoli alla 'Parthenope' in occasione della seconda edizione dell''Insurance day', altro evento di grande rilievo”. Così il prof. Antonio Coviello dell'Università Parthenope e ricercatore Cnr-Iriss. Luana Pepe, amministratrice della Igb-Insurance gold broker, incontrerà i ragazzi per una lezione proprio sulla nuova figura del risk manager, "molto richiesta nel mercato del lavoro" come hanno rilevato i promotori dell'incontro. Durante la riunione verrà consegnata una targa ad Angelo Coviello, responsabile dell'attività di intermediazione della Igb, in occasione dei suoi 40 anni di attività. (segue) (Ren)