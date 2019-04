Napoli: Gallo (M5s), i nostri figli non sono al sicuro nelle scuole della città. Al lavoro per costruire soluzioni

- “La scuola, i nostri figli, il personale scolastico non è più sicuro a Napoli. L'emergenza criminale non esclude più nessuno. In questi giorni sarò a disposizione delle comunità scolastiche colpite per costruire insieme delle soluzioni per la terra che amiamo”. Così su Twitter il parlamentare del Movimento 5 stelle Luigi Gallo sull'agguato avvenuto stamattina nei pressi del rione Villa, a Napoli, in prossimità di una scuola. (Ren)