Napoli: presentato nuovo comitato per la legalità dei commercianti di piazza Trieste e Trento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal proprietario del Gambrinus Michele Sergio è pervenuta la proposta di trasformare la piazza in un'area pedonale e di aumentare l'illuminazione pubblica per rendere l'area più sicura. Inoltre è stato chiesto che l'area pedonale della piazza gestita dai parcheggiatori abusivi e piena di auto in sosta ogni giorno e in ogni ora sia o interdetta alle macchine davvero o diventi un parcheggio a tutti gli effetti. "La nascita del comitato – ha dichiarato il consigliere Borrelli – è un primo passo e rappresenta un qualcosa di inedito. Mai prima d'ora i commercianti della piazza si erano uniti per far fronte comune contro la criminalità. Da loro non arrivano solo proposte ma anche degli impegni”. Speriamo che questo esempio possa essere seguito anche in altri quartieri con la nascita di una rete di comitati che possa interfacciarsi con le forze dell'ordine, collaborando per aumentare i livelli di sicurezza nel territorio", ha concluso Borrelli. (Ren)