Campania: Cesaro (FI): centrosinistra ha deluso tutti Forza Italia in crescita (2)

- "Quella urlata dei 5 Stelle, quella che alla fine non consente lo svolgimento delle sedute – ha detto -, non ci ha mai appassionato. Ci siamo distinti su battaglie concrete, su questioni fondamentali per i cittadini e in tantissimi casi siamo stati responsabilmente determinati nel proporre e farci approvare norme importanti, non ultima quella sull'obbligo delle relazioni annuali dei manager della sanità, emergenza campana seconda solo al lavoro". "Insomma, sebbene opposizione, abbiamo cercato di dare il nostro contributo ad un governo regionale e ad un Pd che ha deluso tutti" ha affermato rinviando anche alla classifica sul gradimento dei governatori italiani diffusa oggi da Il Sole 24 Ore che vede quello campano perdere oltre 5 punti percentuali e posizionarsi quartultimo. E alla domanda su un'eventuale candidatura alla presidenza della Regione nel 2020 del Capo dell'Opposizione Stefano Caldoro, Cesaro ha affermato: "Non spetta a me dirlo, si può certamente partire dal buongoverno del presidente Caldoro, poi ci sarà un tavolo nazionale che deciderà confrontandosi con gli alleati. Adesso siamo concentrati sulle elezioni europee". (Ren)