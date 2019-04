Sanità: Borrelli (Verdi), gestore telefonico non allarga la banda e mammografo non funziona

- "Troviamo stucchevole che il mammografo con tomosintesi in dotazione al Distretto 46 non possa funzionare a causa della banda per la trasmissione delle immagine, necessaria per la doppia lettura. Come denuncia Giuseppe Alviti del Tribunale dell'Ammalato il gestore telefonico ancora non ha provveduto all'allargamento della banda, utile per far funzionare in maniera efficace il dispositivo". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "La platea del distretto è di circa 50mila donne, residenti nel comprensorio Soccavo-Pianura. Non è possibile che i diritti di queste persone siano calpestati a causa di un disservizio del genere. Il gestore provveda quanto prima ad aumentare la banda in modo permettere il perfetto funzionamento dell'apparecchio".(Ren)