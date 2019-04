Napoli: agguato nel rione Villa, un morto e un ferito

- Nella periferia orientale di Napoli, rione Villa, un morto e un ferito in un agguato avvenuto nei pressi di una scuola. Probabilmente padre e figlio le due persone coinvolte. Non è stata ancora chiarita la dinamica dell’evento, le indagini della Polizia sono ancora in corso. (Ren)