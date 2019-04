Campania: Manzo (M5s), via De Luca da ruolo commissario sanità

- "Se la sanità nella nostra Regione è allo stremo, l'unico responsabile è il governatore e commissario ad acta Vincenzo De Luca, che ha adottato una politica di aggressione e sistematico smantellamento della sanità pubblica a favore di quella privata – ha dichiarato la deputata del Movimento 5 stelle Teresa Manzo -. Con il contratto di Governo ci siamo impegnati a dare priorità alle esigenze dei cittadini. Tra queste c'è sicuramente una sanità migliore. In Campania, più che in altre Regioni, era ed è evidente la necessità di un cambio di rotta rispetto alle passate ed odierne gestioni. Basti pensare che in Campania, il 50% degli ospedali e senza autorizzazione, e tra questi anche i nosocomi del mio territorio San Leonardo di Castellammare, Vico Equense e Sorrento, le strutture non sono in possesso dell'autorizzazione necessaria”. “Nel mese di dicembre abbiamo approvato la norma che sancisce l'incompatibilità tra i ruoli di governatore della Regione e commissario alla Sanità – ha continuato Manzo -. Ora che era giunto il momento del cambiamento anche nel comparto sanitario in Campania, giunge a ciel sereno la notizia che la Lega starebbe osteggiando la nomina di un nuovo commissario al posto di De Luca. La sostituzione del commissario è un dovere e chi si oppone a ciò è complice di una sanità inefficiente che penalizza solo i cittadini”. “Questo pomeriggio ci aspettiamo che il Consiglio dei ministri deliberi la sostituzione di De Luca. La Lega – ha concluso Manzo – scelga da che parte stare: se dalla parte dei cittadini o dalla parte della cattiva politica". (Ren)