Cultura: aperte fino a fine maggio iscrizioni a laboratori formativi del Napoli Teatro Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resteranno aperte fino alla fine di maggio le selezioni per i laboratori del Napoli teatro festival Italia 2019 per la sezione laboratori, lo spazio, ormai consolidato, dedicato alla formazione sulle arti sceniche, che si prefigge di favorire l'incontro tra i linguaggi e le generazioni unite da una vitale trasmissione dei saperi. I differenti avvisi pubblici, consultabili sul sito della manifestazione (napoliteatrofestival.it), racchiudono le indicazioni per effettuare la procedura di iscrizione e poter prendere parte gratuitamente alle attività laboratoriali, articolate in 10 diverse sessioni di studio guidate da maestri internazionali del teatro, nel solco di un percorso di formazione intrapreso già negli anni passati e fortemente voluto dalla direzione artistica firmata da Ruggero Cappuccio. I corsi si terranno durante tutta la programmazione della dodicesima edizione del Festival (8 giugno - 14 luglio), organizzato dalla Fondazione Campania dei festival, presieduta da Alessandro Barbano.Prima scadenza il 20 aprile per il laboratorio Lady M., a cura di Francesco Saponaro e Nadia Carlomagno, finalizzato alla rielaborazione del capolavoro operistico di Dmitrij Shostakovich Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk e dall'omonimo racconto dello scrittore russo Nikolaj Leskov. (segue) (Ren)