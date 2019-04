Campania: Presutto (M5s), via De Luca dal ruolo di commissario alla sanità

- “La sanità in Campania è in condizioni a dir poco disastrose, occorre urgentemente un nuovo commissario. La Lega lasci che, al posto di De Luca, arrivi un nuovo commissario in grado di risanare una situazione ormai al collasso”. Così in una nota Vincenzo Presutto, senatore del Movimento 5 stelle. “Non credo che la Lega voglia lasciare un rappresentante del Pd, governatore della Campania, che in questi anni ha distrutto la sanità regionale – ha aggiunto -. Si tratterebbe di un errore enorme, una scelta inspiegabile a tutti coloro che hanno scelto il #Governodelcambiamento. Per questo chiediamo al viceministro all'economia Massimo Garavaglia di valutare correttamente l'operato di De Luca e quindi di consentirne la sostituzione al più presto”. “E' sotto gli occhi di tutti il disastro compiuto in questi anni, speriamo che questo non sfugga agli occhi attenti della Lega”, ha concluso Presutto. (Ren)