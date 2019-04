Torino-Lione: Cirio (Forza Italia) ai Sì Tav, sono con voi ma la piazza rischia di dividere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appoggiato tutti gli eventi organizzati finora e, se i bandi non fossero partiti, adesso probabilmente sarei incatenato a Chiomonte - prosegue Cirio - . Ma i bandi ci sono, la procedura va avanti e oggi, a meno di due mesi dal voto, il rischio di una strumentalizzazione politica, e di trasformare una piazza che ha unito il Piemonte in una che si divide per bandiere e coalizioni, è troppo alto. Io sono il candidato presidente di una Coalizione formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, da sempre schierati a favore della Tav. E proprio avere al nostro interno la Lega, un partito che è al Governo, rappresenta una garanzia di dialogo. Perché la Tav si farà solo lavorando con il governo nazionale. Per cui desidero rassicurarvi: ascolterò la vostra voce e mi farò garante di preoccupazioni e speranze. Perché credo che sia questo il compito della politica: ascoltare e poi agire. O almeno questo è il mio modo di vedere, nel pieno rispetto di chi farà scelte diverse. Io, se i piemontesi mi daranno fiducia, vorrò essere ricordato non come il Presidente che ha manifestato per la Tav, ma come quello che l’ha fatta". (Rpi)