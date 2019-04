Campania: Borrelli (Verdi), riattivato il Mulino Porta di Castello di Sopra a Gragnano

- "Venerdì mattina abbiamo partecipato alla cerimonia per la riattivazione del Mulino Porta di Castello di Sopra a Gragnano". Lo ha dichiarato il consigliere campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli in riferimento alla località in provincia di Napoli. "Si tratta - ha proseguito Borrelli - di una struttura in pietra molto antica, di grande pregio storico, dove è possibile ammirare da vicino la bellezza architettonica dei canali e dell'acquedotto. Un luogo di cultura rurale, facente parte della 'Valle dei Mulini' dove è possibile comprendere il funzionamento dei canali di scarico che alimentano altri due costruzioni simili, il Grasso e il Fusara. Il recupero e la valorizzazione di queste strutture rappresenta un'ottima notizia per l'intero tessuto economico del territorio. Al di là dell'importanza sul piano storico bisogna puntare a creare un indotto turistico con la pubblicizzazione di questi splendidi luoghi, pienamente rappresentativi di pezzi importanti della nostra storia". "L'auspicio - ha concluso Borrelli - è che l'esempio possa essere seguito anche nelle altre aree della regione dove insistono strutture simili, in modo da riportare al loro antico splendore tutte le costruzioni rurali di valore storico presenti all'interno del nostro territorio". (Ren)