Tav: madamine a Cirio, nostra battaglia è apartitica, senza i bandi definitivi non ci fermeremo

- "Chiunque vorrà essere presente alla manifestazione del 6 aprile, di persona o con il pensiero, ha la nostra gratitudine. Noi vogliamo fortemente unire e non dividere, con l'unico scopo di far sentire la voce di tutti e di ottenere la giusta attenzione sulle infrastrutture che, se non realizzate, penalizzano pesantemente la nostra città, il Piemonte e l’intero Paese". Così le madamine del comitato "Sì Torino va avanti" rispondono ad Alberto Cirio, che oggi con una lettera aperta ha spiegato che domani non parteciperà alla manifestazione Sì Tav: "La nostra battaglia sulla Tav, sempre apartitica, non potrà fermarsi sino a quando non si avrà la certezza che dopo le manifestazioni di interesse siano lanciati i bandi definitivi, sia rispettato il trattato internazionale del 2017 ed il progetto finale dell'opera - proseguono le madamine - . Noi siamo fiduciose che l'impegno di tutti coloro che sono a favore della Tav, possa avere il tanto sospirato risultato".(Rpi)