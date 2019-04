Campania: Cirillo (M5s), erogate dopo 3 anni borse di studio a 25mila famiglie indigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il voto unanime dell'aula del Consiglio alla nostra mozione, saranno finalmente erogati a 25mila famiglie della Campania i rimborsi per i libri di testo acquistati nell'anno scolastico 2015-2016". Lo ha dichiarato il consigliere campano del Movimento 5 stelle Luigi Cirillo. "Tre anni - ha proseguito il consigliere - di ingiustificati ritardi, con genitori che, pur vivendo al limite della soglia di povertà, sono stati costretti a fare sacrifici enormi per garantire ai propri figli il sacrosanto diritto allo studio. Parliamo infatti di famiglie con un reddito Isee inferiore a 10.632, 94 euro e i cui figli sono stati iscritti in quell'annualità a scuole dell'obbligo e a istituti secondari superiori. Con il voto alla nostra mozione, abbiamo impegnato la giunta regionale a rimborsare dopo tre anni i buoni libro. Impegno assunto in aula dall'assessore al Bilancio Ettore Cinque, che ci ha garantito tempi brevi per le erogazioni. Resta da condannare un ritardo che non trova giustificazioni, ma che è l'effetto del combinato disposto di responsabilità tra il precedente governo, che per ammissione dello stesso assessore Cinque in aula ha trasferito le risorse nel mese di dicembre, e gli uffici regionali, che hanno contribuito a creare una fase di stallo a spese delle fasce più deboli della nostra regione. Vale la pena ricordare che il decreto ministeriale destinata alla Campania risorse pari a 21milioni euro per fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo". "Già nel 2016 - ha concluso Cirillo - Save the Children, nel rapporto 'Tutti a scuola e i libri...' puntava l'indice contro i colpevoli ritardi della Regione Campania nell'erogazione dei rimborsi per i libri di testo". (Ren)