Campania: Cesaro (FI), 5 stelle bugiardi seriali su tutto. Proporrò in aula censura e interdizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bugiardi seriali e imbroglioni. Come definire diversamente chi, come la consigliera Muscarà che, non solo non ha partecipato insieme con i suoi colleghi del Movimento 5 Stelle alla votazione della propria mozione facendo cadere il numero legale, ma si permette anche di accusare il nostro gruppo consiliare che viceversa c'era ed ha votato, come si può facilmente evincere dagli atti. Segnalo anche, giusto per far capire fino a che punto si spingono i grillini pur di buttarla in caciara, che per quanto riguarda la votazione sugli statuti delle Asi di Napoli e Caserta, questo tema era iscritto al punto 7 dell'ordine del giorno mentre la seduta è andata avanti fino al punto 14 di quelli presenti in agenda. Quindi, ulteriore menzogna". Così il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro. "Poiché siamo davvero stufi di questo modo ipocrita di condurre un dibattito che offende la politica e le istituzioni, alla ripresa dei lavori di martedì prossimo chiederò alla presidente dell'aula di proporre ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento una mozione di censura nei confronti della consigliera", ha concluso Cesaro. (Ren)