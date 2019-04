Tav: Rosso, Fratelli d’Italia domani alla manifestazione pro Torino-Lione

- “Fratelli d’Italia parteciperà convintamente alla manifestazione Sì Tav. Di certo non è Chiamparino il tutore del verbo dell’alta velocità ferroviaria e sarebbe assurdo che il centrodestra, l’unica coalizione da sempre a favore dell’opera, non manifestasse in piazza a favore della sua realizzazione”. Così Roberto Rosso, capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune, annuncia la partecipazione del partito di Giorgia Meloni in favore della Torino-Lione. “Capiamo e rispettiamo la posizione di Cirio e dei nostri alleati, perché sembra quasi che qualcuno voglia trasformare l’evento in uno spot elettorale per la sinistra e per il presidente uscente - prosegue Rosso - . Tuttavia riteniamo che invece dobbiamo con ancora più forza rendere pubblica la nostra ferma volontà di realizzare il Tav, volontà che è sempre stata coerente e immutata nel tempo. A differenza del Pd, che negli anni ha avuto atteggiamenti ondivaghi sul tema, che sta per candidare esponenti no Tav nelle sue liste e che è alleato in coalizione con Leu, partito dichiaratamente contrario all’opera”. (Rpi)