Calcio: Insigne infortunato, Napoli ancora a trazione Mertens-Milik

- Alla ripresa degli allenamenti, Insigne ha svolto solo la prima parte della seduta in gruppo e poi ha proseguito a parte per recuperare l'infortunio muscolare all'adduttore. Probabile quindi che il campione parta in panchina nella sfida di domenica contro il Genoa al San Paolo, lasciando spazio alla coppia Mertens-Milik. Ghoulam, invece, oggi si è allenato con i compagni e sarà in panchina domenica, pronto a subentrare a Mario Rui, confermato titolare. Tra gli azzurri Simone Verdi sta ritrovando i ritmi giusti. Al San Paolo la prevendita si avvia a superare le 25mila presenze per domenica sera.(Ren)