Tav: Chiamparino, in piazza per il bene del Piemonte, tenere alta l’attenzione

- “Essere qui in piazza non è fare campagna elettorale. È pensare al futuro e allo sviluppo del Piemonte", così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, durante la manifestazione pro Tav in corso questa mattina a Torino. "Bisogna continuare a mantenere alta l'attenzione politica e democratica, perché i nodi sono stati rinviati, non risolti", ha aggiunto. (Rpi)