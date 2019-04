Tav: Boschi, questo è il governo dell'eterno rinvio, manifestare fin quando non darà risposte

- “Abbiamo bisogno di un Paese che dica sì. Questo governo ci sta portando alla crisi economica. C'è bisogno di manifestare finché il governo non dà risposte. Noi aspettiamo da Lega e Movimento 5 stelle una risposta concreta e non l'eterno rinvio". Così Maria Elena Boschi, parlamentare Pd, presente oggi a Torino alla manifestazione pro Tav organizzata dalle madamine. "Sappiamo che stanno aspettando le elezioni europee e amministrative, sono in campagna elettorale e non vogliono prendere nessuna decisione: vale per la Tav, vale per qualsiasi altra cosa, con questo governo il nostro è diventato il Paese del 'no' a tutto”.(Rpi)