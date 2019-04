Regionali Piemonte: Zingaretti, Chiamparino vincerà con alleanza larga, dobbiamo salvare l'Italia

- "Chiamparino vincerà con la chiarezza dei contenuti e dei programmi, con uno sguardo rivolto al futuro, con un'alleanza larga, con la capacità di unire e non dividere, soprattuto capendo come recuperare tanto elettorato che ci ha abbandonato. Non ho alcun atteggiamento offensivo verso chi non ha votato Pd, ma dico che noi dobbiamo salvare l'Italia, sopratutto per i ragazzi e le ragazze italiani, perché un Paese che non cresce più mette in pericolo le nuove generazioni". Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd, oggi a Torino per lanciare la campagna elettorale di Sergio Chiamparino alle prossime regionali del Piemonte. (Rpi)