Napoli: Federfarma e Ordine dei Farmacisti per il restauro del Complesso degli Incurabili

- "L'Ordine dei Farmacisti di Napoli da anni sostiene fattivamente il restauro degli Incurabili". Lo ha dichiarato il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli, Vincenzo Santagada, in merito al sostegno congiunto dato da Federfarma Napoli e Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli in favore del Complesso monumentale degli Incurabili, dove i danni causati da anni di incuria rischiano di pregiudicare anche la storia della Farmacia degli Incurabili, l'attiguo complesso museale e l'intera area della collina di Capo Napoli. "L'Ordine si è fatto già carico - ha proseguito Santagada - del recupero delle porte di accesso alla corte d'ingresso". "Siamo in campo - ha concluso il presidente - per tutelare la nostra storia e siamo pronti ad ospitare anche in un'ala dell'Ordine i reperti". Federfarma ed Ordine dei Farmacisti, infatti, in accordo con Gennaro Rispoli, direttore del Museo delle Arti Sanitarie, hanno avviato una sottoscrizione finalizzata a raccogliere fondi per sostenere la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'intero Complesso degli Incurabili, ma soprattutto, al di là del sostegno economico, i farmacisti hanno fatto sapere di essersi mobilitati per coinvolgere la cultura e le intelligenze meridionali a difesa e promozione di un luogo che va ben oltre la farmacia ed il Museo delle Arti Sanitarie. (segue) (Ren)