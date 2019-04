Napoli: Federfarma e Ordine dei Farmacisti per il restauro del Complesso degli Incurabili (2)

- In proposito Michele Di Iorio, presidente di Federfarma, ha affermato: "Il patrimonio culturale insistente sull'intera area già recuperata alla fruizione pubblica grazie all'impegno dei volontari dell'Associazione Il Faro d'Ippocrate, va immediatamente messo in sicurezza evitando che la burocrazia dei vari enti all'area interessati, comune, sovrintendenza, Asl e altri, possano ritardare la messa in sicurezza, il recupero e la fruizione di un bene reso già fragile dall'incuria". "La cultura - ha concluso Di Iorio - è il primo patrimonio di questa città, ma non si può pensare di promuoverla senza supporti economici, ma soprattutto senza creare incidenti gestionali". Nei prossimi giorni, inoltre, il direttore Rispoli aprirà un tavolo al quale saranno chiamati i rappresentanti della società napoletana disponibili a essere coinvolti nella tutela e promozione del sito. (Ren)