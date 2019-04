Campania: venerdì a Napoli premiazione del concorso "Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!"

- Si terrà venerdì dalla mattina, presso piazza Plebiscito a Napoli, la premiazione del concorso "Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!". Cinquemila studenti, in rappresentanza degli istituti di primo e secondo grado della Campania, saranno i protagonisti dell'evento finale della VII edizione del progetto "Sii saggio, guida sicuro", promosso dall'associazione Meridiani per educare e sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale. Alle 9.30 aprirà il Villaggio "Sii saggio, guida sicuro", all'interno del quale ci saranno il villaggio dello sport a cura del Coni Campania e il villaggio tecnico con stand interattivi sulla sicurezza stradale. Tra le novità di quest'anno, l'intervento dei simulatori di guida dell'Aci, dei simulatori dello stato di ebbrezza della Polstrada, dei simulatori di volo dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, la presenza dei ciclomotori elettrici e il villaggio Pompieropoli, a cura dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, che stimolerà i giovani con la simulazione di prove di abilità, equilibrio e di spegnimento di mini-fuochi. A seguire, si svolgerà l'alzabandiera da parte della Brigata Bersaglieri Garibaldi e saranno consegnati ventotto premi alle scuole vincitrici del concorso e attestati ai tutti i partecipanti al progetto. La campagna "Sii saggio, guida sicuro", il cui obiettivo è stato diffondere la cultura della sicurezza stradale, si svolgerà in collaborazione con comune di Napoli, Miur, direzione scolastica regionale della Campania, Università di Napoli Federico II, Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, Unione Industriali Napoli, Città Metropolitana, Anci Campania, Anm, Tangenziale di Napoli, Centro Studi Tecnoscuola, Associazione XV Maggio MMXI, Associazione Strada Facendo Onlus, British Institutes, Mediterranea Truck, Electricity e Bourelly Health Service. (segue) (Ren)