Campania: venerdì a Napoli premiazione del concorso "Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!" (2)

- A patrocinare la manifestazione Regione Campania, Esercito, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Accademia Aeronautica, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Coni, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Cisom-Raggruppamento Napoli. Media partnership di Rai Isoradio che effettuerà interviste in diretta nel corso dell'evento. Tutte le scuole presenti all'evento riceveranno un attestato di partecipazione che sarà consegnato nel corso della premiazione. Tra i premi che verranno assegnati venerdì ci saranno sei premi del British Institutes, consistenti in un corso collettivo di General English di 80 ore, oltre 20 ore di workshop, e una certificazione internazionale English for Speakers of Other Languages, Esol, English Speaking Board, Esb, spendibile per qualsiasi livello del Common European Framework of Reference, Cefr. I corsi si terranno presso la sede centrale di Napoli del British Institutes; tre premi "Associazione XV Maggio MMXI", consistenti in un corso di guida sicura presso il centro di guida sicura Aci di Vallelunga. I premi saranno dedicati a Gianluca Del Torto, Gianmaria De Gregorio e Oliviero Russo; un premio "Emilio Valerio", consistente in una valigia ed uno zaino Carpisa; un premio "Luigi Cerrito", consistente in una serie di libri della Scugnizzeria di Rosario Esposito La Rossa, prima libreria tra Melito e Scampia, centro di cittadinanza attiva e zona di spaccio di libri; un premio "Stefano Bucciero", consistente in una valigia e uno zaino Carpisa; quattro premi "Progetto efficace", consistenti in una valigia Carpisa; quattro premi "Progetto originale", consistenti in una valigia Carpisa; otto premi "Progetto comunicativo", consistenti in uno zaino Carpisa. (Ren)