Vinitaly: Di Maio e i governatori De Luca e Zaia brindano a Sannio Falanghina, Città europea del vino 2019

- In occasione della 53esima edizione di Vinitaly, la più importante fiera italiana dedicata alla vitivinicoltura, il ministro Luigi Di Maio, il governatore del Veneto, Luca Zaia, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ed il sottosegretario del Mipaaft, Alessandra Pesce, hanno brindato a Sannio Falanghina, la nuova capitale europea del vino, insieme alla delegazione del distretto beneventano. "Il riconoscimento a Sannio Falanghina – ha affermato il sottosegretario Pesce - è la testimonianza dell'impegno e dei risultati ottenuti dal distretto sannita, che è riuscito a mettere a sistema e a sostenere una filiera integrata, in grado di esprimere le eccellenze del territorio in termini di prodotto, di paesaggio e di turismo. Valori che rappresentano un nuovo volano per lo sviluppo sostenibile. Puntiamo sul Sannio e sulle potenzialità del sud con un'azione completa di valorizzazione del made in Italy su scala nazionale ed internazionale". A Verona, dunque, riflettori accesi sul progetto "BioWine" (Biological wine innovative environment) per il trasferimento di buone pratiche per la tutela dell'ambiente in viticoltura, asset portante e fondante del dossier inviato a Bruxelles a supporto della candidatura, e sul patrimonio enologico del distretto Sannio Falanghina che si propone di definire ed applicare uno statuto del paesaggio rurale. (segue) (Ren)