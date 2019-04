Vinitaly: Di Maio e i governatori De Luca e Zaia brindano a Sannio Falanghina, Città europea del vino 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un momento molto importante per l'intera provincia beneventana e per il sud – ha precisato l'onorevole Pasquale Maglione, membro della commissione Agricoltura alla Camera - ed è un riconoscimento alla capacità del territorio di unirsi in un distretto e promuovere un vino di qualità. Un progetto ambizioso, sostenuto dal Mipaaft e da tutte le forze politiche, che non può concludersi nel 2019 con la capitale europea del vino ma che deve continuare, puntando sulla programmazione pluriennale e sulla visione strategica del territorio". Un’opportunità per valorizzare il comparto regionale - considerato che il Sannio, da solo, rappresenterebbe il 50% della produzione di vino campano - e per promuovere i numerosi progetti di Sannio Falanghina, dedicati a sostenibilità, urbanistica, paesaggi del vino ed innovazione in agricoltura. "La Regione Campania – ha spiegato il presidente Vincenzo De Luca - curerà la Città europea del Vino 2019 come un prete all'altare. Questa edizione del Vinitaly la possiamo dedicare, e siamo tutti quanti orgogliosi e felici, a Sannio Falanghina. È un motivo di onore per tutti noi ed è un lancio ulteriore per le produzioni della Campania sul piano nazionale ed internazionale". (segue) (Ren)