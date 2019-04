Vinitaly: Di Maio e i governatori De Luca e Zaia brindano a Sannio Falanghina, Città europea del vino 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di Vinitaly, il progetto Sannio Falanghina "Città europea del vino 2019" è stato presentato nello spazio espositivo della Regione Campania (oltre 5.000 metri quadri, nel padiglione B), nel padiglione del Ministero delle Politiche agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo (padiglione Mipaaft) e nell'area dell'associazione dei Comuni "Città del Vino" (padiglione 8, stand G7). "Grazie al Mipaaft e al consorzio di tutela Sannio Dop – ha commentato Erasmo Mortaruolo, vice presidente commissione Agricoltura e delegato del presidente della Regione Campania per Sannio Falanghina - oggi celebriamo un momento importante per il Sannio e per le nostre cantine. Questo progetto rappresenta solo la base per valorizzare l'intero territorio e definire una strategia comune, puntando su innovazione, sostenibilità, rinnovamento generazionale e formazione in agricoltura”. “Il settore vitivinicolo sannita, per quantità e qualità, è il punto di riferimento in Campania ma ora dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo in più: il vino deve essere la punta di diamante del Sannio e su questo valore dobbiamo agganciare l'economia beneventana", ha concluso Mortaruolo. (Ren)