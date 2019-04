Sant’Antimo (Na): Chiariello (Cdx), anche lavoratori cooperativa confini vittime del sindaco Russo

- "La vertenza dei lavoratori della cooperativa Confini che non vedono l'ombra di uno stipendio da ben otto mesi è solo un'ulteriore vergognosa puntata dell'attività amministrativa di cui va fiero un sindaco non è si è neppure preoccupato, come abbiamo denunciato la scorsa settimana, di trasmettere al Viminale la documentazione per il trasferimento di ben due milioni di euro. Parliamo di risorse fondamentali in termini di liquidità. E finché il sindaco Russo non si sveglierà dal torpore, finché queste risorse non arriveranno, non saranno solo le cooperative a rimetterci, ma tutti i cittadini". Così in una nota il consigliere Corrado Chiariello coordinatore dei consiglieri di opposizione di centrodestra del Comune di Sant'Antimo. (Ren)