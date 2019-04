Napoli: Borrelli (Verdi), Salvini invii rinforzi promessi a commercianti vittime della criminalità

- "Da tempo denunciamo la situazione emergenziale vissuta dai commercianti campani che devono fronteggiare un vero e proprio assalto da parte della criminalità. Dinanzi ad un'offensiva così massiva dei rapinatori alcuni di loro hanno imparato a difendersi in prima persona. Le forze dell'ordine lottano al loro fianco tutti i giorni ma i problemi relativi al sottodimensionamento del personale si fanno sentire". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli in riferimento alla notizia del gestore di una pizzeria di Curti, nel Casertano, che avrebbe sventato un doppio tentativo di rapina presso il suo locale, bloccando uno dei malviventi e facendolo arrestare. "Sono passati mesi dalle promesse del ministro dell'Interno Salvini che garantì l'invio di nuove unità a Napoli e in Campania – ha evidenziato il consigliere -. Finora non ha tenuto fede a quelle parole. Continuiamo a sperare che inizi a fare il suo lavoro, attivandosi per garantire la sicurezza dei commercianti e dei cittadini, e che destini finalmente i rinforzi ai presidi delle forze dell'ordine sul territorio". Sulla stessa lunghezza d'onda la segretaria provinciale del Sole che ride di Caserta Rita Martone: "Chi si fa giustizia da solo è colui che si sente abbandonato da un sistema che non lo tutela ed è questa la condizione in cui vivono molti commercianti della nostra provincia”. “A questo proposito, chiediamo al nostro ministro dell'Interno di prestare maggiore attenzione ai problemi quotidiani che attanagliano i nostri territori, soprattutto le piccole realtà che vivono di attività quali il commercio, le quali hanno bisogno di essere salvaguardati", ha concluso Martone. (Ren)