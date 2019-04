Napoli: Borrelli e Gaudino (Verdi), Fuorigrotta ostaggio dei parcheggiatori abusivi durante partite di calcio

- "Continuiamo a ricevere segnalazioni circa le condizioni di invivibilità in cui versa Fuorigrotta in occasione delle partite del Napoli a causa della presenza di un vero e proprio esercito di parcheggiatori abusivi. L'intero quartiere, da via Diocleziano a via Leopardi, passando per via Terracina e via Giulio Cesare viene letteralmente militarizzato dagli estorsori della sosta che non si fanno scrupolo ad occupare ogni possibile spazio". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e dal consigliere comunale del Sole che ride Marco Gaudini. "Lungo alcune strade la carreggiata viene ristretta o totalmente occlusa dalle automobili dei 'clienti' dei parcheggiatori abusivi. Questo significa che alcune vie di fuga si trasformano in pericolosissimi imbuti – hanno aggiunto i due -. Tenendo conto che alle partite del Napoli assistono non meno di 25mila tifosi, i rischi per la sicurezza sarebbero altissimi in caso di qualsiasi evento che richieda l'evacuazione o il passaggio di mezzi di soccorso. Purtroppo occorrerebbe una determinazione molto maggiore nella lotta al fenomeno”. “Invece, stando a quanto si evince da alcuni video che ci sono stati inviati, la convivenza tra i parcheggiatori abusivi e alcuni esponenti delle forze dell'ordine appare abbastanza pacifica con i secondi che non sembrano curarsi dei primi che restano liberi di fare i propri comodi in assoluta libertà", hanno concluso Borrelli e Gaudino. (Ren)