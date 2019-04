Premi: al via il nuovo bando di concorso intitolato a ‘Amato Lamberti’

- Al via la sesta edizione del Bando 2019 del Premio Nazionale Amato Lamberti che assegnerà due premi da 1.000 euro ciascuno rispettivamente per una tesi di Laurea Magistrale e per una tesi di Dottorato che riguardino i temi della criminalità organizzata, dei traffici criminali, della corruzione e delle economie illegali anche condotte con metodo etnografico e/o con ausilio di strumenti audiovisuali. Potranno essere proposti lavori di tesi di laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica (o Magistrale) e di Dottorato, elaborati in qualsiasi università italiana o, per livelli equipollenti, estera. Saranno accettate solo le tesi discusse nell'ultimo quinquennio (dal 2014 in poi) e che non siano già state proposte nelle edizioni precedenti del Premio Lamberti. I partecipanti dovranno far pervenire l'elaborato entro il 13 maggio 2019 – esclusivamente - in formato PDF tramite e-mail all’indirizzo associazioneamatolamberti@gmail.com specificando che opera concorre al “Premio Nazionale Amato Lamberti”. Il conferimento del Premio sarà deliberato dalla Commissione Scientifica, presieduta da Franco Roberti, Assessore alla Sicurezza della Regione Campania, già Procuratore Nazionale Antimafia. La proclamazione del vincitore e la consegna del premio avverrà in seduta pubblica nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, il 25 giugno 2019. La finalità del premio è contribuire a formare giovani studiosi in grado di elaborare e diffondere strategie efficaci per il contrasto alla criminalità organizzata, in Italia e nel mondo e trasmettere il pensiero, la testimonianza e le lungimiranti visioni del grande sociologo dell'Università Federico II Amato Lamberti, che seppe tradurre i risultati della sua intensa attività di studioso nell'impegno politico antimafia di prima linea.(Ren)