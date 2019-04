Napoli: nei supermercati arriva il pane all'acqua di mare

- È arrivato sugli scaffali dei supermercati napoletani Sole 365 il pane all'acqua di mare. Già proposto con grande successo da alcuni panifici vesuviani, questo prodotto approda finalmente in grande distribuzione, per soddisfare una platea di consumatori sempre più attenti alla salute. Un alimento che suscita grande curiosità, che porta con se tutta la suggestione della cultura mediterranea. Ma cos'ha di davvero speciale, tale da attirare l'interesse della scienza alimentare? Questo pane è fatto con acqua di mare, ricca di minerali naturali, è preparato senza aggiunta di sale, ma è molto saporito. I vantaggi rispetto al pane comune sono notevoli. In primo luogo, la drastica riduzione del sodio, che lo rende ideale per chi deve seguire una dieta povera di sale. Ma c'è di più: il pane all'acqua di mare è ricco di minerali essenziali: magnesio, iodio, potassio, ferro e calcio. Il pane, il cibo più basilare, può così fornire una preziosa integrazione all'alimentazione quotidiana. "Gli studi approfonditi sinora compiuti attestano le qualità del pane prodotto con l'acqua di mare, che è naturalmente ricco di elementi essenziali per la salute, oltre a essere un ottimo antiossidante – ha spiegato Maria Grazia Volpe, ricercatrice del Cnr – Istituto di Scienze dell'alimentazione -. Il suo consumo è indicato per chi deve seguire una dieta povera di sodio e consente di arricchire la dieta di componenti fondamentali". (segue) (Ren)