Napoli: nei supermercati arriva il pane all'acqua di mare (2)

- Il Ministero della Salute raccomanda di non superare la soglia del 1,3% di sodio nel pane, che è la principale fonte di sale nella nostra alimentazione. Il pane all'acqua di mare ne contiene solo l'1%. Un risultato importante, che ha attirato l'interesse di istituzioni come la Sinu (Società Italiana di Nutrizione Umana). L'arrivo in grande distribuzione si deve a Pan del Giorno, marchio storico della panificazione napoletana. "Il consumo di pane sta cambiando nel corso degli anni – ha detto il titolare Giacomo Luongo – il pubblico è sempre più attento alla qualità del prodotto e ai benefici che apporta alla salute. In particolare, c'è una crescente richiesta di pane a basso contenuto di sodio, che fino ad oggi comportava inevitabilmente una diminuzione del sapore. Usare l'acqua di mare nell'impasto ci dà la possibilità di realizzare un pane senza sale aggiunto, ma ancor più saporito di quello normale. Siamo orgogliosi di essere, insieme a Sole 365, i primi in Italia a portarlo in grande distribuzione". (Ren)