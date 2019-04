Napoli: presentato nuovo comitato per la legalità dei commercianti di piazza Trieste e Trento

- Ha preso forma il comitato per la legalità dei commercianti di piazza Trieste e Trento. Oggi, alle ore 12,00 si è tenuta, presso il Caffè Monidee in piazza Trieste e Trento, la conferenza di presentazione. Presenti alcuni degli esercenti che si sono fatti promotori dell'iniziativa: Gennaro Pelliccia e Antonio Visconti, proprietari del Caffè Monidee, locale danneggiato il mese scorso da una sparatoria ad altezza d'uomo, e Michele Sergio, titolare del Caffè Gambrinus. Presenti anche Ciro Fiola, presidente della Camera di commercio di Napoli, Mimmo Filosa per Confcommercio, la presidente dell'Aicast Liliana Langella, il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che, con il consigliere comunale del Sole che ride Marco Gaudini, ha sostenuto la nascita del comitato. Presenti anche il capogruppo dei Verdi in consiglio comunale Stefano Buono e quello della II Municipalità Salvatore Iodice. Oltre agli intervenuti, hanno aderito anche Gino Sorbillo titolare della friggitoria Zia Esterina, Massimiliano Rosati titolare del Caffè San Ferdinando e del ristorante Chiaja 260, l'acquafrescaio Antonio Guerra, il gestore dell'edicola della piazza Paolo Lista e il gestore della tabaccheria. (segue) (Ren)