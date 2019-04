Fisco: Quagliariello (Idea), Ddl per vera flat tax. Diffidare di imitazioni

- "La vera flat tax è una misura radicale, strutturalmente autofinanziata, in grado di determinare una ripresa certa, uno shock positivo sui conti pubblici e un nuovo rapporto di fiducia tra Stato e cittadino. Surrogati o parziali imitazioni, che potrebbero venir fuori dalla estenuante contesa interna al governo, rischiano invece di produrre costosi pasticci". Così in una nota il senatore Gaetano Quagliariello, leader di 'Idea'. "Essendo stati fra i primi, in tempi non sospetti, a credere in questa ricetta di politica fiscale liberale e a tradurla in proposta normativa – ha proseguito –, offriamo come contributo al dibattito il disegno di legge in materia che abbiamo presentato all'inizio della legislatura”. “Aliquota unica al 20 per cento sui redditi delle persone fisiche – ha aggiunto -; ampliamento della no tax area con modulazione basata sui carichi di famiglia, degressiva al crescere del reddito imponibile; eliminazione della selva delle tax expenditures; introduzione di forme di compartecipazione al costo standard dei servizi pubblici divisibili, fermo restando il carattere universalistico del sistema di protezione sociale. Questa è la piattaforma di un nuovo patto fiscale che semplificherebbe la vita ai cittadini, rimetterebbe in moto l'economia e renderebbe anti-economico il rischio dell'evasione”. “Tutto il resto è noia... o semplicemente l'abbassamento di qualche aliquota – ha concluso Quagliariello -. Ma allora, tanto vale chiamare le cose con il loro nome". (Ren)