Turismo: Treni turistici, la linea Asti-Castagnole delle Lanze-Nizza Monferrato nel progetto “Binari senza tempo”

- Dopo la riapertura, lo scorso 11 novembre, della linea con due treni storici, la linea Asti-Castagnole delle Lanze-Nizza Monferrato verrà inserita nel progetto di Fondazione Ferrovie dello Stato “Binari senza tempo”, a cui la Regione Piemonte aderisce dal 2015 e che include già le tratte Ceva-Ormea e Novara-Varallo. Dopo il viaggio inaugurale, sulla linea astigiana è intanto già previsto un altro evento il 16 dicembre con un treno storico da Torino a Castagnole delle Lanze, nonché un ulteriore viaggio il 30 dicembre, in fase di definizione, dove verrà sperimentata per la prima volta una doppia locomotiva diesel, in testa e in coda al treno, che permetterà di garantire più passaggi dalle stazioni nel corso della giornata. (segue) (Rep)