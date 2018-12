Lavoro: Regione, disegno di legge per l'inserimento nel lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale

- Adeguare il testo unico regionale, che risale ormai a dieci anni fa, ai cambiamenti legislativi intervenuti a livello nazionale e al nuovo assetto istituzionale in materia di politiche del lavoro, tenendo conto delle richieste di maggiore autonomia regionale, contenute nella delibera di attuazione dell’articolo 116 della Costituzione. E’ l’obiettivo del disegno di legge regionale in sostituzione della Legge regionale 34 del 2008, “Norme in materia di promozione dell’occupazione, di qualità, sicurezza e regolarità dell’occupazione”, approvato dalla giunta regionale su proposta dell’assessora al Lavoro Gianna Pentenero. La legge, che ora sarà sottoposta all’esame del consiglio regionale, prevede uno stanziamento complessivo di risorse pari a oltre 200 milioni di euro per il triennio 2018-2020, principalmente provenienti dal Fondo sociale europeo. (segue) (Rep)