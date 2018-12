Lavoro: Regione, disegno di legge per l'inserimento nel lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale (3)

- “Consapevole dell’importanza che riveste una politica del lavoro in grado di fronteggiare le nuove sfide che il sistema produttivo del Piemonte, così come i suoi cittadini, si trovano ad affrontare all’uscita dalla crisi più seria degli ultimi decenni, la giunta regionale – spiega l’assessora Pentenero - ha scelto, attraverso questa proposta di legge, di ridisegnare la strategia per l’occupazione in modo da fornire un nuovo approccio che ne rilanci la quantità e la qualità e, nel contempo, ne contrasti i rischi”. (Rep)