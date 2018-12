Calabria: demA, solidarietà al sindaco di Cinquefrondi per vile atto intimidatorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conosciamo Michele e la sua passione di uomo delle istituzioni – hanno aggiunto i vertici del movimento politico demA – e siamo certi che non saranno episodi come questi a frenare la sua azione di rinnovamento amministrativo. La sua battaglia di liberazione del comune di Cinquefrondi evidentemente non piace a chi è abituato ad agire nell'ombra, nell'anonimato, senza alcun rispetto per le regole. Ecco perché il sindaco Conia non deve restare solo. Così come non si possono abbandonare tutti quegli amministratori, dal Nord al Sud, che lottano contro i potentati locali, la criminalità organizzata, i collusi, con il solo obiettivo di ripristinare la legalità a tutti i costi. Il nostro auspicio è che vengano presto identificati e assicurati alla giustizia gli autori di questo raid odioso". "Lo Stato, in tutte le sue articolazioni – è conclusa la nota - non deve lasciare Michele e la comunità di Cinquefrondi da soli". (Ren)