Giornata Diritti: garanti regionali si alleano contro razzismo, sessismo, omofobia

- Lunedì 10 dicembre alle ore 12,30, in coincidenza con la giornata internazionale per i diritti umani, nel Palazzo della Regione di piazza Castello si terrà l'incontro di presentazione dell’alleanza tra la Rete regionale contro le discriminazioni e gli organi regionali di Garanzia e Parità. Sarà l'occasione per sancire l’avvio di una collaborazione che renderà più facile il coordinamento tra i firmatari e più efficace la tutela dei diritti delle persone che vivono sul territorio piemontese, con particolare attenzione ai soggetti più fragili, esposti al rischio di esclusione e di discriminazione per motivi legati a razzismo, sessismo, omofobia. (segue) (Rep)