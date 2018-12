Napoli: presidente Camera Fico su Dall'Osso, non so cosa sia successo

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di un incontro che si tiene a Napoli all’Istituto per gli studi filosofici, è intervenuto in merito al caso di Matteo Dall'Osso. "Ieri sera ho ricevuto come presidente della Camera la lettera di Matteo dall'Osso e non so cosa sia successo non ho ancora parlato con Matteo. E' stata una sorpresa" ha detto il presidente della Camera. "I centomila euro da dare al Movimento per il passaggio a Fi? Non mi sembra sia all'ordine del giorno ne' in discussione infatti non mi sembra che nessuno lo abbia detto. In questo weekend o inizio settimana prossima vedremo cosa è successo perché non lo so” ha concluso Roberto Fico.(Ren)