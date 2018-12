Napoli: Fico, nessun contatto per alleanze alle Europee con De Magistris

- Il preside te della Camera Roberto Fico da Napoli per l’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Istituto Italiano per gli studi filosofici ha riposto ai giornalisti in merito alle ipotesi di alleanze tra M5S e il movimento del sindaco di Napoli Luigi de Magistris alle prossime elezioni Europee. "Dal punto di vista della questione alleanze o prossime elezioni non c'è stato alcun tipo di contatto – ha detto Fico -. Dal punto di vista istituzionale io voglio un contatto nell'interesse di tutti i cittadini napoletani e per gli altri comuni nell'interesse di tutti i cittadini italiani". "A gennaio anche con l'Anci e con i presidenti dei Consigli comunali e i sindaci organizzeremo una grande manifestazione alla Camera dei deputati con dei temi importanti per i cittadini e per i comuni” ha concluso il presidente della Camera Fico.(Ren)