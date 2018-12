Galleria Umberto: Verdi raccolgono firme per chiedere i cancelli contro vandali

- "Sabato 8 dicembre alle 1130 inizia la raccolta firme in Galleria Umberto I – hanno spiegato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli con quello comunale del Sole che Ride Marco Gaudini, quello della II Municipalità Salvatore Iodice e il conduttore radiofonico Gianni Simioli - per chiedere l'istallazione di cancelli per proteggere il monumento durante la notte da vandali e delinquenti. Bisogna applicare soluzioni drastiche a questa vergogna. D'altronde la Galleria Sordi e Roma e anche la Galleria Principe a Napoli li hanno già". "Il suo abbattimento – ha detto Borrelli - è anche il simbolo del fallimento dei controlli notturni delle forze dell'ordine al centro della città e a due passi dalla sede della Prefettura, del Comune e della Questura. I protagonisti di questo ennesima sfida alla città sono probabilmente sempre gli stessi. Ragazzini organizzati in piccoli gruppi di delinquenti, figli di pregiudicati e camorristi che probabilmente non vanno a scuola perchè i loro genitori si disinteressano al loro destino o stanno in galera. E' anche il fallimento del sistema sociale che permette a dei ragazzini di crescere in famiglie di criminali, di evolversi come teppisti, di guidare scooter al 13 anni, di non andare a scuola, di non essere sottratti a famiglie di delinquenti, di girare per strada alle 4 di notte senza che nessuno li fermi. Purtroppo questo fallimento era annunciato e previsto. Noi insistiamo nel chiedere riforme durissime che prevedano la revoca della genitorialità alle famiglie dei criminali per salvare migliaia di ragazzini da un destino segnato e infame e levare delinquenti dalle nostre strade ma per ora i passi fatti in questa direzione sono davvero pochi".(Ren)