Salerno: stroncato giro di truffe on-line a Nocera Inferiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, nel salernitano, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di tre soggetti, ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe on-line. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi all’esito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. I tre indagati avevano avviato un sito web, sottoposto poi a sequestro preventivo, attraverso il quale proponevano in vendita al dettaglio apparecchiature telefoniche e informatiche di cui sistematicamente avrebbero omesso la consegna. L’indagine ha fatto luce su 125 episodi di truffa consumata, per un danno stimato di circa 100.000 euro. In seguito ad accertamenti patrimoniali, effettuati scandagliando redditi e patrimoni, è stato emesso ed eseguito anche un decreto di sequestro preventivo per equivalente, avente come oggetto conti correnti, beni immobili e titoli di credito per un totale di 95.000 euro, nelle disponibilità dei tre arrestati. (Ren)