Scuola: Villani (M5S), mesi di duro lavoro per tutelare istruzione (2)

- “Per fortuna, con il governo del cambiamento stiamo iniziando a rivoluzionare questo Paese: nell'Accordo promosso dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, sono stati previsti tempi più rapidi per l’assegnazione agli Enti locali delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole, con meno decreti e atti ministeriali da produrre. Saranno effettuati pagamenti diretti agli Enti beneficiari dei finanziamenti, senza passaggi intermedi. Abbiamo previsto, la concentrazione degli stanziamenti destinati all'edilizia sul Fondo per la programmazione triennale degli interventi, con un conseguente ulteriore snellimento delle fasi di assegnazione delle risorse, l'aggiornamento in tempo reale e miglioramento dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, con l’obiettivo a breve di pubblicazione in chiaro dei dati, per una maggiore trasparenza e velocità nell’individuazione degli interventi prioritari. Finalmente i sindaci potranno avere un Governo attento e presente con cui confrontarsi e noi non ci tireremo indietro!” ha concluso la deputata del M5S Virginia Villani. (Ren)