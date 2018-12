Napoli: Fico, Unione Europea guardi ai diritti o morirà

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Istituto Italiano per gli studi filosofici, a Napoli si è affermato sul ruolo dell’Unione Europea. "Se noi non riusciamo ad essere quell'Europa che guarda allo stato di diritto, allo stato sociale, ai diritti fondamentali, alle libertà delle persone, perché questo siamo profondamente come Europa, se non riusciamo ad essere questo, questa Europa sarà destinata a morire" ha aggiunto il presidente Fico.(Ren)