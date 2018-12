Frattamaggiore (Na): Malerba (M5S) in via Siepe Nuova si pulisce ma discarica resta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una discarica a cielo aperto a ridosso di un agglomerato di edifici di edilizia residenziale alla periferia di Frattamaggiore. Un'immagine che si ripropone puntualmente, nonostante le segnalazioni di cittadini attivi e comitati, sebbene l'area in questione, in via Vicinale Siepe Nuova, avrebbe dovuto essere interessata da un'opera di rimozione di rifiuti e inerti di qualunque genere, anche di tipo pericoloso, e di successiva bonifica da parte della Regione Campania. Un'operazione che, carte alla mano, sarebbe stata eseguita a seguito di sentenza del Consiglio di Stato, del giugno 2014, con la quale si stabiliva che la colpa dell'incuria e della mancata prevenzione dell'abbandono di rifiuti nell'area in questione fosse dell'ente proprietario dei suoli, ovvero la Regione Campania. A sentire la quale, la zona sarebbe oggi linda e pinta. Eppure, a oltre quattro anni dal deposito della sentenza, l'area questa mattina risultava ancora sommersa di rifiuti pericolosi e tossici". E' quanto ha denunciato, nel corso del question time, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Tommaso Malerba. (segue) (Ren)