Camorra: maxi sequestro a gruppo criminale attivo nella Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nelle province di Roma e Napoli, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato beni per il valore complessivo di un milione di euro ai fratelli Savatore e Genny Esposito, entrambi indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dall'uso delle armi. Il decreto di sequestro dei beni anticipato, finalizzato alla confisca, emesso dal Tribunale di Roma - sezione Misure di prevenzione, su richiesta della Dda di Roma, è arrivato a conclusione di indagini patrimoniali, svolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, che hanno consentito di rilevare come i fratelli Esposito disponessero di beni e avessero un tenore di vita del tutto sproporzionato rispetto al reddito percepito e dichiarato, tanto da far ritenere che tali risorse economiche costituissero provento o reimpiego di attività delittuose. (segue) (Ren)