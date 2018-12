Ambiente: Regione, erogati 1,2 milioni per la riqualificazione delle sponde di laghi e fiumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata definita oggi, con determina dirigenziale, la graduatoria per l’assegnazione di 1 milione e 260mila euro per la riqualificazione delle fasce di pertinenza dei corpi idrici superficiali - cioè le sponde di laghi e fiumi - con lo scopo di dare impulso all’attuazione del Piano di distretto del fiume Po e del Piano di tutela, verso il conseguimento dell’obiettivo ambientale di buono stato delle acque, nonché contribuire alla riduzione del rischio idraulico e al recupero della biodiversità. Sette i progetti finanziati, i quali andranno a ricoprire tratti significativi dell’asta fluviale del Po per oltre 20 km: si interverrà nei comuni di Frugarolo e Vercelli, nella provincia di Asti, nel comune di Belforte e nell'Unione Montana Valle Maira. (segue) (Rep)