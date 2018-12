Regione: 25 milioni di euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche (2)

- Saranno circa 2.700 le famiglie che potranno beneficiare dei contributi nel 2018. Si tratta di fondi in arrivo dal governo: "Il rifinanziamento statale - commenta l'assessore Augusto Ferrari - è frutto di una lunga attività, durata due anni, in cui la Regione Piemonte si è posta in prima fila nel gruppo di lavoro interregionale, messo in atto per rifinanziare la legge statale n. 13, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Un lavoro costante, e condiviso, con il governo Gentiloni e l’allora ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Graziano Del Rio, che dopo 10 anni di assenza fondi hanno permesso di apportare nuove e necessarie risorse”. (segue) (Rep)